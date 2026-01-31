Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации среди игроков-дебютантов.

Егор Демин globallookpress.com

В ночь на 31 января «Бруклин» встречался с «Ютой». Этот матч стал для Дёмина 34-м подряд, в котором он отметился как минимум одним точным трёхочковым, что является новым рекордом лиги среди новичков.

Прежнее достижение принадлежало Руди Фернандесу, сумевшему забивать из-за дуги в 33 встречах подряд в сезоне-2008/09. В сезоне-2018/19 этот результат повторил Ландри Шамет.

Напомним, «Бруклин» выбрал Дёмина под восьмым номером драфта НБА 2025 года.