В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» дома проиграла пермской «Парме» со счетом 74:93 (18:27, 8:21, 29:23, 19:22).

Террелл Картер globallookpress.com

Самым результативным у гостей был центровой Террелл Картер. На его счету 23 очка, 4 подбора и 4 передачи.

В составе «Самары» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данила Походяев. В его активе 16 очков и 6 подборов.

«Парма» сейчас занимает пятую строчку в таблице чемпионата с 15 победами в 24 играх. «Самара» — главный аутсайдер и имеет всего одну победу.