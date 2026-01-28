Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александером Секуличем.

Александер Секулич globallookpress.com

Контракт со словенским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Секуличем команду покидают и его ассистенты — Юрица Жужа и Йерней Валентинчич.

Напомним, 20 января Секулич был отстранён от работы с петербургским клубом. В настоящее время обязанности главного тренера «Зенита» исполняет Ростислав Вергун.

После 24 сыгранных матчей «Зенит» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.