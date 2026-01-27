«Лейкерс» идут пятыми в Западной конференции НБА, тогда как «Чикаго» занимает девятое место на Востоке после 46 игр.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграли «Чикаго» — 129:118. Лидером встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич , оформивший дабл-дабл из 46 очков и 11 результативных передач.

Эта победа стала для «Кливленда» четвёртой подряд. Команда занимает пятое место в Восточной конференции. «Орландо» располагается на восьмой позиции.

Главным героем игры стал атакующий защитник Донован Митчелл , набравший 45 очков и ставший самым результативным игроком матча.

«Кливленд» одержал победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 114:98.

Прочие•24/01/2026 18:11 Александр Энберт: У Валиевой и Трусовой есть всё, чтобы выступить на Олимпиаде-2030

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•22/07/2025 18:18 Крис Пол возвращается в «Клипперс»: последний рывок в Лос-Анджелесе

Главные темы сейчас

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Выбор читателей

Футбол•Вчера 17:51 Трансферный дайджест. 20 — 26 января

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Футбол•17/01/2026 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Самое интересное

Футбол•19/01/2026 16:55 Реалити-шоу на «Месталье»: каким тренером был Гари Невилл?

Бои•19/01/2026 14:57 Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году

Футбол•17/01/2026 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Игры•17/01/2026 13:32 GTA 6 и все остальное: за чем следить в мире видеоигр в 2026 году