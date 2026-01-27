«Кливленд» одержал победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 114:98.
Главным героем игры стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 45 очков и ставший самым результативным игроком матча.
Эта победа стала для «Кливленда» четвёртой подряд. Команда занимает пятое место в Восточной конференции. «Орландо» располагается на восьмой позиции.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграли «Чикаго» — 129:118. Лидером встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 11 результативных передач.
«Лейкерс» идут пятыми в Западной конференции НБА, тогда как «Чикаго» занимает девятое место на Востоке после 46 игр.
НБА. Результаты матчей 27 января
«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:116
«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 130:93
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 114:98
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:94
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:99
«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:129
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:83