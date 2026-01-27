«Кливленд» одержал победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 114:98.

Лука Дончич
Лука Дончич globallookpress.com

Главным героем игры стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 45 очков и ставший самым результативным игроком матча.

Эта победа стала для «Кливленда» четвёртой подряд.  Команда занимает пятое место в Восточной конференции.  «Орландо» располагается на восьмой позиции.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграли «Чикаго» — 129:118.  Лидером встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 11 результативных передач.

«Лейкерс» идут пятыми в Западной конференции НБА, тогда как «Чикаго» занимает девятое место на Востоке после 46 игр.

НБА.  Результаты матчей 27 января

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:116

«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 130:93

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 114:98

«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:94

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:99

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:129

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:83