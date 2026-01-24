Североамериканский журналист ESPN Брайан Уиндхорст предположил три возможных варианта развития событий для легендарного форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса в следующем межсезонье.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Согласно инсайдерской информации Уиндхорста, 41-летний спортсмен может принять одно из трех решений: остаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», согласившись на снижение заработной платы; покинуть клуб в качестве свободного агента или завершить профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Леброн Джеймс провел 25 матчей в регулярном чемпионате НБА. На счету форварда 22,6 очка, 5,6 подбора и 6,9 передач в среднем за 33, 2 минуты на площадке.