Лидер «Милуоки Бакс» и тяжелый форвард Яннис Адетокунбо получил травму икроножной мышцы и пропустит от четырех до шести недель.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

Об этом сообщил журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на пресс-конференцию игрока после матча с «Денвером» (102:100). Эта новость появилась на фоне слухов о возможном обмене 31-летнего баскетболиста. Сам Адетокунбо пока не подтверждал публично, что рассматривает переход в другой клуб.

В текущем сезоне НБА Яннис сыграл 30 матчей, набирая в среднем 28 очков, делая 10 подборов и отдавая 5,6 результативных передач.