За океаном этой ночью состоялись 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Филадельфия» — «Финикс» — 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» с результатом 27-17 занимает 6-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 23-19.

Фил: Эджкомб (25), Убре (21), Макси (20), Граймс (12).

Фин: Букер (27), Аллен (16), Гудвин (16), Грин (12), Игодаро (12), Гиллеспи (12).

«Чикаго» — «ЛА Клипперс» — 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Коби Уайт (27 очков).

«Чикаго» с результатом 21-22 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Клипперс» идут на 10-й строчке в Западной конференции — 19-24.

Ч: Уайт (27), Бузелис (21), Вучевич (19), Досунму (18), Джонс (15).

К: Харден (24), Коллинз (23), Зубац (12 + 11 подборов), Миллер (12).

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)

Атакующий защитник «Спэрс» Джулиан Шэмпени набрал 27 очков. У «Рокетс» дабл-даблом отметился турецкий центровой Алперен Шенгюн.

«Хьюстон» с результатом 26-15 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Сан-Антонио» занимает 2-е место — 30-14.

Х: Шеппард (21), Шенгюн (20 + 13 подборов), Дюрант (18), Смит (17).

С: Шэмпени (27), Фокс (14), Вембаньяма (14 + 10 подборов), Касл (13).

«Юта» — «Миннесота» — 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)

Атакующий защитник «Джаз» Кейонте Джордж набрал 43 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Юта» прервала серию поражений и с результатом 15-29 занимает 13-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 5-й строчке — 27-17.

Ю: Джордж (43), Бэйли (20), Нуркич (16 + 19 подборов + 10 передач), Коллиер (18 + 10 передач).

М: Эдвардс (38), Рэндл (19), Макдэниэлс (18), Дивинченцо (15).

«Сакраменто» — «Майами» — 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Хит» Бэм Адебайо (25 очков).

«Сакраменто» потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. Он занимает 14-е место в Западной конференции (12-32).

«Майами» (23-21) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

С: Дерозан (23 очка), Уэстбрук (22), Лавин (18)

М: Адебайо (25), Пауэлл (22), Уиггинс (19).

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Иммануэль Квикли — у него 40 очков и 10 передач.

У «Голден Стэйт» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 8-е место в на «Западе» (25-20). «Торонто» (26-19) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Г: Хилд (25 очков), Куминга (20), Карри (16)

Т: Квикли (40 + 10 передач), Барнс (26 + 11 передач), Ингрэм (22).

«Денвер» — «Лейкерс» — 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард гостей Лука Дончич — у него 38 очков, 13 подборов и 10 передач.

«Денвер» потерпел второе поражение подряд. Он занимает третье место в Западной конференции (29-15). «Лейкерс» (26-16) идут на пятом месте, у них вторая победа подряд.

Д: Мюррэй (28 очков + 11 передач), Гордон (18), Уотсон (18)

Л: Дончич (38 очков + 13 подборов + 10 передач), Джеймс (19), Смарт (15).