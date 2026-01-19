За океаном этой ночью состоялись 6 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Мемфис» — «Орландо» — 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28)

Самым результативным в этой игре стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 24 очка.

«Мемфис» занимает 11-е место на «Западе» с 18 победами в 41 матче. «Орландо» идет седьмым на «Востоке» с 23 победами в 42 играх.

М: Морант (24 + 13 передач), Ландейл (21), Дж. Джексон (17)

О: Блэк (19), Картер (18), Банкеро (16).

«Чикаго» — «Бруклин» — 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31)

Лучшим в этой игре был защитник «Буллз» Коби Уайт — у него 24 очка. 19-летний российский защитник «Нетс» Егор Демин набрал 11 очков, сделал 1 подбор и 1 передачу.

«Чикаго» занимает 9-е место на «Востоке» (20-22), «Бруклин» (12-28) располагается на 13-й строчке.

Ч: Уайт (24 очка), Досунму (19), Бузелис (17)

Б: Траоре (16), Вольф (14), Уилсон (14).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30)

Самым результативным игроком был форвард «Рокетс» Джабари Смит-младший — у него 32 очка.

«Хьюстон» (25-15) занимает 5-е место на «Западе». «Нью-Орлеан» (10-35) идет на последнем, 15-м месте.

Х: Смит-младший (32 очка), Шенгюн (21), Томпсон (20)

Н: Мерфи (21), Уильямсон (20), Квин (15).

«Денвер» — «Шарлотт» — 87:110 (18:33, 16:27, 23:27, 30:23)

У «Хорнетс» лучшим стал Брендон Миллер — 23 очка. У «Наггетс» больше всех очков набрал Джамал Мюррэй — 16.

«Хорнетс» с 16 победами и 27 поражениями занимают 12-е место на «Востоке». «Денвер» — на третьей строчке «Запада».

«Сакраменто» — «Портленд» — 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)

Самым результативным был форвард гостей Дени Авдия (30).

У «Сакраменто» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 14-е место в Западной конференции (12-31). «Портленд» (22-22) расположился на 9-м месте.

С: Монк (23 очка), Уэстбрук (23), Лавин (18)

П: Авдия (30), Шэрп (27), Клигэн (21 + 17 подборов).

«Лейкерс» — «Торонто» — 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, 23:13)



Больше всего очков в составе хозяев набрали Лука Дончич и Деандре Эйтон (по 25), на счету Леброна Джеймса 24 очка. Форвард гостей Скотт Барнс набрал 22 очка.

Команда из Лос-Анджелеса одержала 25-ю победу при 16 поражениях и занимает 6-е место в Западной конференции. «Торонто» (25-19) — на четвертой строчке «Востока».