Два российских саночника Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии и смогут выступить за зимней Олимпиаде в Милане, если разрешит МОК.

Павел Репилов globallookpress.com

«Определены обладатели двух олимпийских лицензий, которые выделила FIL нейтральным спортсменам-саночникам (по одной у мужчин и женщин). Это Дарья Олесик и Павел Репилов, набравший на международных турнирах больше очков, чем Матвей Пересторонин», — цитирует ТАСС слова президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт.

17 января Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в Оберхофе, а Репилов — 18-е. Еще один россиянин Матвей Пересторонин, имеющий нейтральный статус, стал 13-м.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.