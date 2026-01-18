За океаном этой ночью состоялись 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Даллас» — «Юта» — 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)

Больше всего очков в этой встрече набрал защитник «Юты» Кейонте Джордж (29).

«Юта» потерпела 3-е поражение подряд и сейчас занимает 13-е место в Западной конференции (14-28). «Даллас» (17-26) располагается на 12-м месте.

Д: Томпсон (23 очка), Уильямс (22), Кристи (22)

Ю: Джордж (29), Сенсабо (25), Остин (18).

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 99:106 (27:19, 29:36, 21:22, 22:29)

У гостей 27 очков набрал Девин Букер, он стал самым результативным игроком встречи. У хозяев по 23 очка на счету Майлза Макбрайда и Карла-Энтони Таунса.

«Детройт» — «Индиана» — 121:78 (31:11, 28:14, 36:28, 26:25)

«Атланта» — «Бостон» — 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Энтони Эдвардс — 55 очков. Он установил рекорд карьеры. У хозяев 39 очков на счету центрового Виктора Вембаньямы.

«Сперс» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают третье место в Западной конференции. «Миннесота» — на четвертой строчке (27 побед и 16 поражений).

«Майами» — «Оклахома» — 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер — 39 очков. У хозяев больше всех набрал Бэм Адебайо — 30 очков и 12 подборов.

«Тандер» потерпел 8-е поражение при 35 победах и лидирует в таблице Западной конференции. «Хит» с 22 победами и 20 поражениями — на 8-й строчке «Востока».

«Денвер» — «Вашингтон» — 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джамал Мюррэй — 42 очка, на счету защитника Тима Хардуэя — 30 очков. У гостей больше всех очков набрал Кишон Джордж — 29.

«Наггетс» одержали четвертую победу подряд. «Денвер» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» — на 14-й строчке «Востока».

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)

«Портленд» — «Лейкерс» — 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)

Самыми результативными игроками встречи стали Маркус Смарт («Лейкерс») и Шэйдон Шарп («Портленд»), набравшие по 25 очков. У форварда гостей Леброна Джеймса 20 очков, 9 подборов и 8 передач.

«Лейкерс» проиграли пять из последних шести матчей. Команда из Лос-Анджелеса одержала 24 победы и потерпела 16 поражений, занимая шестое место в Западной конференции. «Портленд» — на девятой строчке.