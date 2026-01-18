В Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Победу со счетом 95:85 одержала команда из Краснодара.

Джеремайя Мартин globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал Джеремайя Мартин из «Локомотива-Кубань», который набрал 26 очков и сделал два подбора. Также по 16 очков заработали Майк Мур и Би Джей Джонсон, также представляющие «Локомотив-Кубань».

Трент Фрейзер из «Зенита» почти достиг дабл-дабла, набрав 20 очков и отдав 9 результативных передач. Андрей Мартюк из «Зенита» показал хорошую игру, заработав 16 очков и 8 подборов.

«Локомотив-Кубань» продолжает свою победную серию в Единой лиге, одержав вторую победу подряд. «Зенит», напротив, потерпел второе поражение.