Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка, показала лучший результат в квалификационном спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.  Она преодолела дистанцию за 2 минуты 38,8 секунды.

Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг globallookpress.com

Второе место заняла её соотечественница Моа Лундгрен, уступившая Сундлинг 3,4 секунды.  Замкнула тройку лидеров ещё одна шведка — Майя Дальквист, которая отстала на 4,4 секунды.  Российская спортсменка Дарья Непряева не участвовала в этой гонке.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф.  Спринт свободным стилем.  Женщины.  Квалификация.  Результаты:

1.  Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,8.
2.  Моа Лундгрен (Швеция) — отставание 3,4.
3.  Майя Дальквист (Швеция) +4,4.
4.  Ханне Рофстад (Норвегия) +6,6.
5.  Юлье Мюре (Норвегия) +7,1.