Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка, показала лучший результат в квалификационном спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 38,8 секунды.

Йонна Сундлинг globallookpress.com

Второе место заняла её соотечественница Моа Лундгрен, уступившая Сундлинг 3,4 секунды. Замкнула тройку лидеров ещё одна шведка — Майя Дальквист, которая отстала на 4,4 секунды. Российская спортсменка Дарья Непряева не участвовала в этой гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация. Результаты:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,8.

2. Моа Лундгрен (Швеция) — отставание 3,4.

3. Майя Дальквист (Швеция) +4,4.

4. Ханне Рофстад (Норвегия) +6,6.

5. Юлье Мюре (Норвегия) +7,1.