Лыжник Сергей Волков не смог получить нейтральный статус для участия в международных стартах от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Сергей Волков globallookpress.com

Причиной такого решения стало нарушение им антидопинговых правил с 19 января по 18 июля 2022 года.

В итоговом решении FIS сообщил Волкову, что нейтральный статус не могут получить те, кто нарушил антидопинговые правила в течение предыдущих пяти лет.

В итоге, российский лыжник собирается подать апелляцию на решение FIS в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.