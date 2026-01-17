Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт, олимпийский чемпион 2022 года и трехкратный чемпион мира, выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту 2025/2026 в Венгене, Швейцария.

Марко Одерматт globallookpress.com

Одерматт показал результат 1.33,14 минуты и занял первое место. Второе место досталось австрийцу Винсенту Кречмару, который отстал на 0,79 секунды. Третьим стал итальянец Джованни Франзони, проигравший лидеру 0,90 секунды.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. Венген (Швейцария). Скоростной спуск, мужчины:

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.33,14.

2. Винсент Кречмар (Австрия) +0,79.

3. Джованни Франзони (Италия) +0,90.

4. Франьо фон Алмен (Швейцария) +0,93.

5. Алексис Монни (Швейцария) +0,95.