Норвежский лыжник Ларс Хегген стал лучшим в квалификации спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка мира 2025/2026 в Оберхофе (Германия), преодолев дистанцию за 2 минуты 24,4 секунды.

Ларс Хегген globallookpress.com

Второе место завоевал швейцарец Роман Альдер, отставший всего на 0,1 секунды, а замкнул тройку лидеров швед Георг Эрссон, уступивший 1,2 секунды. Россиянин Савелий Коростелев не участвовал в гонке. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо также не приехал на этап в Оберхофе.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация. Результаты:

1. Ларс Хегген (Норвегия) — 2.24,4.

2. Роман Альдер (Швейцария) — отставание 0,1.

3. Георг Эрссон (Швеция) +1,2.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.

5. Ноэ Наэфф (Швейцария) +1,7.