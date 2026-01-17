Норвежский лыжник Ларс Хегген стал лучшим в квалификации спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка мира 2025/2026 в Оберхофе (Германия), преодолев дистанцию за 2 минуты 24,4 секунды.

Ларс Хегген
Ларс Хегген globallookpress.com

Второе место завоевал швейцарец Роман Альдер, отставший всего на 0,1 секунды, а замкнул тройку лидеров швед Георг Эрссон, уступивший 1,2 секунды.  Россиянин Савелий Коростелев не участвовал в гонке.  Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо также не приехал на этап в Оберхофе.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф.  Спринт свободным стилем.  Мужчины.  Квалификация.  Результаты:

1.  Ларс Хегген (Норвегия) — 2.24,4.
2.  Роман Альдер (Швейцария) — отставание 0,1.
3.  Георг Эрссон (Швеция) +1,2.
4.  Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
5.  Ноэ Наэфф (Швейцария) +1,7.