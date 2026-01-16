Завершился мужской спринт по биатлону в рамках третьего этапа Кубка России в Демино (Ярославская область).

Александр Логинов
Александр Логинов globallookpress.com

Победу в нем одержал Александр Логинов, пробежавший дистанцию в 10 км за 22 минуты 3,3 секунды и без единого промаха на двух огневых рубежах.

Второе место досталось Кириллу Бажину, который также прошел дистанцию без промаха и отстал на 3,4 секунды.

Тройку призеров замкнул Роман Еремин (+4,3 секунды), допустивший 2 промаха.

Биатлон.  Кубок России. 3-й этап, Демино.  Спринт, 10 км:

1.  Александр Логинов — 22 минуты 3,3 секунды (0 промахов)
2.  Кирилл Бажин +3,4 (0)
3.  Роман Еремин +4,3 (1)
4.  Александр Поварницын +8,1 (0)
5.  Роман Канаровский +21,4 (0)
6.  Карим Халили +24,7 (1)
7.  Никита Лобастов +26,7 (1)
8.  Михаил Бурундуков +30,0 (0)
9.  Максим Цветков +36,3 (0)
10.  Дмитрий Евменов +39,9 (1)
11.  Ильназ Мухамедзянов +43,7 (1)
12.  Егор Прокудин +47,6 (1)
13.  Эдуард Латыпов +48,2 (2)
14.  Даниил Серохвостов +55,9 (3).