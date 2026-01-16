Завершился мужской спринт по биатлону в рамках третьего этапа Кубка России в Демино (Ярославская область).

Александр Логинов globallookpress.com

Победу в нем одержал Александр Логинов, пробежавший дистанцию в 10 км за 22 минуты 3,3 секунды и без единого промаха на двух огневых рубежах.

Второе место досталось Кириллу Бажину, который также прошел дистанцию без промаха и отстал на 3,4 секунды.

Тройку призеров замкнул Роман Еремин (+4,3 секунды), допустивший 2 промаха.

Биатлон. Кубок России. 3-й этап, Демино. Спринт, 10 км:

1. Александр Логинов — 22 минуты 3,3 секунды (0 промахов)

2. Кирилл Бажин +3,4 (0)

3. Роман Еремин +4,3 (1)

4. Александр Поварницын +8,1 (0)

5. Роман Канаровский +21,4 (0)

6. Карим Халили +24,7 (1)

7. Никита Лобастов +26,7 (1)

8. Михаил Бурундуков +30,0 (0)

9. Максим Цветков +36,3 (0)

10. Дмитрий Евменов +39,9 (1)

11. Ильназ Мухамедзянов +43,7 (1)

12. Егор Прокудин +47,6 (1)

13. Эдуард Латыпов +48,2 (2)

14. Даниил Серохвостов +55,9 (3).