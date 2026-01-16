Двукратная олимпийская чемпионка из Швеции  Ханна Эберг  одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в немецком Рупольдинге.   

Ханна Эберг
Ханна Эберг globallookpress.com

Спортсменка не допустила ни одного промаха и привезла серебряному призеру Лу Жанмонно 7,5 секунды.  Бронзовая медаль досталась итальянке Лизе Виттоцци (11,7 секунды отставания, ноль промахов).

Биатлон.  Кубок мира — 2025/2026, пятый этап, Рупольдинг (Германия).
Спринт 7,5 км, женщины.  Результат:

1.  Ханна Эберг (Швеция) — 19.10,7 (ноль промахов).

2.  Лу Жанмонно (Франция) +7,5 секунды отставания (0).

3.  Лиза Виттоцци (Италия) +11,7 (0).

4.  Ханна Эберг (Швеция) +14,6 (0).

5.  Франциска Пройс (Германия) +16,5 (0).