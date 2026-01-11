Они показали время 1:20.29,1, допустив два промаха и использовав семь дополнительных патронов. Серебро досталось французской команде, а бронзу завоевали биатлонисты из Швеции.

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) норвежские спортсмены Исак Лекнес Фрей , Йоханнес Дале-Шевдал , Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен выиграли мужскую эстафету.

