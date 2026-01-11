На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) норвежские спортсмены Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен выиграли мужскую эстафету.

Сборная Норвегия по биатлону
Сборная Норвегия по биатлону globallookpress.com

Они показали время 1:20.29,1, допустив два промаха и использовав семь дополнительных патронов.  Серебро досталось французской команде, а бронзу завоевали биатлонисты из Швеции.

Биатлон.  Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия).  Эстафета, мужчины.  Итоговые результаты:

1.  Норвегия — 1:20.29,1 (2 штрафных круга + 7 дополнительных патронов).

2.  Франция — отставание 2,6 (2+9).

3.  Швеция +3,8 (0+12).

4.  Италия +4,8 (1+9).

5.  Германия +5,4 (0+10).