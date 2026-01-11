В Красноярске прошел очередной матч Единой лиги ВТБ, где «Енисей» сыграл против «Локомотива-Кубани». Местная команда одержала победу над гостями из Краснодара со счетом 86:78 (25:17, 22:20, 16:19 и 23:22).

Егор Рыжов globallookpress.com

Самым результативным игроком «Енисея» стал центровой Егор Рыжов, арендованный у «Зенита». Он набрал 24 очка, сделал девять подборов и две передачи, а его коэффициент эффективности составил «+34».

За «Локомотив-Кубань» выделился американский защитник Джеремайя Мартин, который набрал 21 очко, сделал два подбора, четыре передачи и четыре перехвата, а его коэффициент эффективности был «+27».