Российский баскетбольный клуб «Зенит» подтвердил возвращение американского защитника Ксавьера Муна в состав команды. Как сообщила пресс-служба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Ксавьер Мун globallookpress.com

Летом 2024 года Мун присоединился к основной команде «Зенита». В первой половине сезона-2024/25 он стал одним из лидеров и получил звание MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также был признан лучшим разыгрывающим на Кубке Кондрашина и Белова.

Однако в январе 2025 года Мун получил травму правого колена, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона.