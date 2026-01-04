В Перми прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой «Бетсити Парма» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Победу со счетом 85:77 одержали гости.

Ливай Рэндольф globallookpress.com

Лучшим игроком матча в составе «Зенита» стал Ливай Рэндольф, который набрал 27 очков и сделал три подбора. Также 15 очков и четыре подбора в активе Андрея Воронцевича, а Трент Фрейзер добавил 14 очков.

За «Бетсити Парму» Джален Адамс набрал 20 очков, сделал три подбора и три передачи. Александр Захаров отметился 13 очками.

Эта победа стала пятой для «Зенита» в пяти последних матчах регулярного чемпионата, а «Бетсити Парма» впервые проиграла за шесть последних встреч.