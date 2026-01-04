22-летний российский лыжник Савелий Коростелев показал четвертый результат в гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору на «Тур де Ски». Он уступил лидеру 25,4 секунды. По итогам многодневной гонки Савелий занял восьмое место в общем зачее.

Савелий Коростелев globallookpress.com

Победу одержал норвежский лыжник Маттис Стенсхаген, который преодолел дистанцию за 33 минуты 25,5 секунд. Второе место занял француз Жюль Лапьер, отставший от победителя на 6,6 секунды. Третье место досталось норвежцу Эмилю Иверсену, который уступил Стенсхагену 20,4 секунды.

Савелий Коростелев получил статус индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» он показал лучший результат в своей карьере на Кубке мира, заняв девятое место в гонке на 10 км классическим стилем.