Финская лыжница Ясми Йоэнсуу завоевала золотую медаль в квалификации женского спринта классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски» сезона 2025/2026, которая входит в зачет Кубка мира.  Ее время на дистанции составило 3.46,21.

Серебряную медаль завоевала швейцарская спортсменка Надине Фендрих, уступив победительнице 0,74 секунды.  Бронзовую медаль получила шведская лыжница Моа Илар (+2,16).  Лидер общего зачёта, американская спортсменка Джессика Диггинс, финишировала только 12-й.

Российская лыжница Дарья Непряева, которой 23 года, не смогла пройти в четвертьфинал женского спринта, заняв 41-е место и оказавшись за пределами топ-30.