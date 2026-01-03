Баскетбольный клуб ЦСКА сообщил об уходе центрового Тони Джекири.  Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Тони Джекири
Тони Джекири globallookpress.com

Тони Джекири был важным игроком для ЦСКА в последние два сезона, когда команда завоевала чемпионские титулы.  Он проявил себя как талантливый баскетболист, надежный товарищ и любимец болельщиков.  Президент клуба Андрей Ватутин выразил благодарность Тони за годы, проведенные в ЦСКА, и пожелал ему удачи в будущем.

Тони Джекири присоединился к ЦСКА летом 2023 года.  За это время он стал двукратным победителем Единой лиги ВТБ, сыграл 115 матчей и в среднем набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи за игру.