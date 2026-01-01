Второй на финише была шведка Моа Илар с отставанием +1:35,2. Замкнула тройку призеров австрийка Тереза Штадлобер (+1:35,5).

Первое место в ней заняла американка Джессика Диггинс с результатом 52.14,8.

Подошла к концу гонка преследования у женщин на 15 км в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

