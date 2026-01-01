Подошла к концу гонка преследования у женщин на 15 км в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».
Первое место в ней заняла американка Джессика Диггинс с результатом 52.14,8.
Второй на финише была шведка Моа Илар с отставанием +1:35,2. Замкнула тройку призеров австрийка Тереза Штадлобер (+1:35,5).
Россиянка Наталья Непряева стала 16-й (+3.16,3).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 15 км. Женщины. Результаты:
Джессика Диггинс (США) — 52.14,8.
Моа Илар (Швейция) — отставание 1.35,2.
Тереза Штадлобер (Австрия) +1.35,5.