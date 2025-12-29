За океаном прошли 6 матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.

«Оклахома» — «Филадельфия» — 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18)

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен (29 очков +9 подборов).

«Филадельфия» проиграла в третьем матче подряд. Она занимает шестое место в таблице Восточной конференции (16-14). «Оклахома» (27-5) лидирует в Западной конференции.

О: Холмгрен (29 очков), Гилджес-Александер (27), Уиггинс (15)

Ф: Макси (28), Граймс (13), Джордж (12).

«Торонто» — «Голден Стэйт» — 141:127 ОТ (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5)

Самым результативным в этой встрече был лидер гостей Стефен Карри, набравший 39 очков.

В составе «Торонто» стоит отметить трипл-дабл Скотта Барнса (23 очка + 25 подборов +10 передач).

«Торонто» с 19 победами и 14 поражениями занимает 4-е место на «Востоке». «Голден Стэйт» (16-16) расположился на 8-м месте в Западной конференции.

«Портленд» — «Бостон» — 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23)

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 37 очков.

«Бостон» прервал серию из четырех побед и сейчас занимает 3-е место в Восточной конференции (19-12). «Портленд» выиграл после трех поражений подряд, идет на 10-й строчке в Западной конференции (13-19).

П: Шарп (26 очков), Авдия (24 + 10 передач), Камара (20)

Б: Браун (37), Гонсалес (13), Саймонс (13).

«Вашингтон» — «Мемфис» — 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (31 очко).

«Гриззлис» занимают 9-е место на «Западе» (15 побед и 17 поражений). «Вашингтон» (7-23) расположился на 14-м месте в Восточной конференции.

В: Сарр (20 очков), Макколлум (16), Кулибали (14)

М: Джексон (31), Морант (21), Альдама (14 + 10 подборов)

Т: Квикли (27 очков), Ингрэм (26), Барнс (23 + 25 подборов + 10 передач)

Г: Карри (39), Грин (21), Батлер (19).

«Клипперс» — «Детройт» — 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30)

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард — на его счету 55 очков и 11 подборов.

«Клипперс» выиграли четвертый матч подряд. Они занимают 13-е место в Западной конференции (10-21). «Детройт» (24-8) лидирует на «Востоке».

К: Леонард (55 очков + 11 подборов), Харден (28), Батюм (12)

Д: Каннингэм (27), Дюрен (18 + 14 подборов), Айви (11).

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 125:101 (30:24, 38:29, 31:27, 26:21)

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард хозяев Лука Дончич (34 очка).

«Лейкерс» прервали серию из трех поражений подряд. Они занимают 4-е место в Западной конференции (20-10). «Сакраменто» (8-24) идет на 14-м месте.

Л: Дончич (34 очка), Джеймс (24), Смит (21)

С: Дерозан (22), Рэйно (16 + 10 подборов), Уэстбрук (13)