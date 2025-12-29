За океаном прошли 6 матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.
«Оклахома» — «Филадельфия» — 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18)
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен (29 очков +9 подборов).
«Филадельфия» проиграла в третьем матче подряд. Она занимает шестое место в таблице Восточной конференции (16-14). «Оклахома» (27-5) лидирует в Западной конференции.
О: Холмгрен (29 очков), Гилджес-Александер (27), Уиггинс (15)
Ф: Макси (28), Граймс (13), Джордж (12).
«Торонто» — «Голден Стэйт» — 141:127 ОТ (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5)
Самым результативным в этой встрече был лидер гостей Стефен Карри, набравший 39 очков.
В составе «Торонто» стоит отметить трипл-дабл Скотта Барнса (23 очка + 25 подборов +10 передач).
«Торонто» с 19 победами и 14 поражениями занимает 4-е место на «Востоке». «Голден Стэйт» (16-16) расположился на 8-м месте в Западной конференции.
«Портленд» — «Бостон» — 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23)
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 37 очков.
«Бостон» прервал серию из четырех побед и сейчас занимает 3-е место в Восточной конференции (19-12). «Портленд» выиграл после трех поражений подряд, идет на 10-й строчке в Западной конференции (13-19).
П: Шарп (26 очков), Авдия (24 + 10 передач), Камара (20)
Б: Браун (37), Гонсалес (13), Саймонс (13).
«Вашингтон» — «Мемфис» — 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24)
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (31 очко).
«Гриззлис» занимают 9-е место на «Западе» (15 побед и 17 поражений). «Вашингтон» (7-23) расположился на 14-м месте в Восточной конференции.
В: Сарр (20 очков), Макколлум (16), Кулибали (14)
М: Джексон (31), Морант (21), Альдама (14 + 10 подборов)
Т: Квикли (27 очков), Ингрэм (26), Барнс (23 + 25 подборов + 10 передач)
Г: Карри (39), Грин (21), Батлер (19).
«Клипперс» — «Детройт» — 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30)
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард — на его счету 55 очков и 11 подборов.
«Клипперс» выиграли четвертый матч подряд. Они занимают 13-е место в Западной конференции (10-21). «Детройт» (24-8) лидирует на «Востоке».
К: Леонард (55 очков + 11 подборов), Харден (28), Батюм (12)
Д: Каннингэм (27), Дюрен (18 + 14 подборов), Айви (11).
«Лейкерс» — «Сакраменто» — 125:101 (30:24, 38:29, 31:27, 26:21)
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард хозяев Лука Дончич (34 очка).
«Лейкерс» прервали серию из трех поражений подряд. Они занимают 4-е место в Западной конференции (20-10). «Сакраменто» (8-24) идет на 14-м месте.
Л: Дончич (34 очка), Джеймс (24), Смит (21)
С: Дерозан (22), Рэйно (16 + 10 подборов), Уэстбрук (13)