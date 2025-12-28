Обладательница золотой медали на Олимпиаде-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что пока она далека от своей лучшей спортивной формы.

Вероника Степанова globallookpress.com

«Я, как недавно родившая, только возвращаю свою форму. Я вспоминаю, как нужно побеждать. Нужно бегать и не жалеть себя», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Большую часть прошлого сезона Степанова пропустила из-за рождения дочери, которая появилась на свет в феврале 2025 года.

Лишь недавно лыжница вернулась к активным выступлениям. На недавней разделке на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске Степанова не смогла финишировать из-за травмы бедра.