В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся матч между «Локомотивом-Кубань» и «Автодором». Победу со счётом 88:65 одержал «Локомотив-Кубань».

Джеремайя Мартин globallookpress.com

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал Джеремайя Мартин, который набрал 25 очков, сделал четыре подбора и три результативные передачи. Также по 13 очков набрали Кассиус Робертсон и Винс Хантер.

В составе «Автодора» Ален Хаджибегович оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 17 подборов. Игорь Вольхин также внес свой вклад в игру, записав на свой счет 11 очков и пять подборов.

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ, а «Автодор» прервал свою серию из двух побед.