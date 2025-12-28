Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал талантливых российских игроков, которые уже в ближайшее время могут повторить путь разыгрывающего Егора Демина.

Андрей Кириленко globallookpress.com

«Из тех, кого я вижу, это Егор Амосов — он, как и Демин, выступает за юношескую команду "Реала". Также очень интересен Лев Свинин из "Пармы".

Есть и несколько ребят в NCAA — Рудовский, Ермаков и другие. Так что следим за ними и желаем удачи», — Кириленко «Чемпионату».

Кириленко выступал в НБА с 2001 по 2014 год. 19-летний Егор Демин с этого сезона играет в составе «Бруклин Нетс».