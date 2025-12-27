Ночью за океаном завершились десять матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальную таблицу на сегодня можно посмотреть тут.

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 122:140 (39:28, 22:47, 30:36, 31:29)

В составе «Бостона» лучшим стал защитник Джейлен Браун, набрав 30 очков, три побдора и четыре передачи. У хозяев выделился Эндрю Нембхард, в активе которого 18 очков, четыре подбора и восемь передач.

«Бостон» занимает третью строчку с рекордом 19-11 в Восточной Конференции, «Индиана Пэйсерс» идет последней с рекордом 6-25.

«Атланта Хоукс» — «Майми Хит» — 111:126 (32:32, 19:31, 33:27, 27:36)

В составе «ястребов» лучшим стал Трей Янг, набрав 30 баллов, два подбора и шесть передач. У «Майами» лидером стал Норман Поуэлл, в активе которого 25 очков, семь подборов и пять передач. «Атланта Хоукс» потерпела пятое поражение к ряду.

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:120 (28:38, 20:19, 29:39, 28:24)

У победителей лучшим стал разыгрывающий ЛаМело Болл собрав линейку из 22 очков, семи подборов и пяти передач. У хозяев лидером стал Энтони Блэк, набрав 24 очка, три подбора и четыре подбора при двух перехватах.

«Вашингтон Визардз» — «Торонто Рапторс» — 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17)

Форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм стал лучшим в игре по очкам, набрав 29 баллов, щесть подборов и две передачи при двух блоках. У столичного клуба выделился Кишон Джордж, в активе которого 23 очка, шесть подборов и три передачи.

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:102 (30:28, 19:24, 32:33, 28:17)

В составе «Чикаго» лучшим стал Тре Джонс, набравший 15 очков, шесть побдоров и две передачи. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбид набрал 31 балл, пять подборов и один блок. «Филадельфия» идет на пятой строчке на «Востоке» (16-13), «Чикаго» на девятом месте (15-15).

«Мемфис Гриззлис» — «Милуоки Бакс» — 125:104 (25:35, 35:15, 32:33, 33:21)

У «Мишек» лучшим стал центровой Джарен Джексон, набравший 24 очка, девять подборов и одну передачу при пяти блоках. В составе «Милуоки» отметился Эй Джей Грин, в активе которого 20 баллов, два подбора и два перехвата.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 108:115 (23:26, 25:27, 32:28, 28:34)

В составе победителей выделим центрового Марка Уильямса, в активе которого 24 балла и 13 подборов при двух передачах и двух перехватах. У «Пеликанов» лучшим стал форвард Зайон Уильямсон, набравший 20 очков, восемь подборов и шесть передач.

«Ютта Джаз» — «Детройт Пистонс» — 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26)

В составе «Ютты» лучшим стал защитник Кейонте Джордж, набравший 31 балл, семь подборов и восемь передач при двух перехватах. Лидер «Детройта» Кейд Каннингем набрал 29 очков, пять подборов и 17 передач, два блока и два перехвата.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «ЛА Клипперс» — 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)

Разыгрывающий «ЛА Клипперс» Джеймс Харден набрал 34 очка, два побдора и шесть передач. У «Портленда» выделился форвард Дени Авдия, записав на свой счет 29 баллов, девять передач и девять подборов.