Шведский журналист Людвиг Сван оценил перспективы российских лыжников на предстоящей многодневке Тур де Ски.

Савелий Коростелев globallookpress.com

«Думаю, на предстоящем Тур де Ски Коростелев и Непряева покажут лучшие результаты. Подготовка к выступлению в Давосе была для них ужасной — они приехали поздно, тренеров и членов сервис-бригады не было вместе с ними. Несмотря на это, Савелий и Дарья произвели на меня хорошее впечатление.

Выступление Коростелева в Давосе мне действительно очень понравилось. Он спокойно может попадать в топ-10 в ближайших гонках классикой на длинные дистанции. Если говорить о потенциале, Савелий точно может стать звездой на Кубке мира. Очень интересно посмотреть, как на это отреагируют остальные лыжники. Эта тема все-таки остается деликатной», — цитирует Свана Sport24.

Серия гонок пройдет с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. На многодневке выступят россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые были допущены до турниров в нейтральном статусе.