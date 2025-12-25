Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала перспективы Камилы Валиевой после отбытия срока дисквалификации.

Камила Валиева globallookpress.com

«Окончание дисквалификации Валиевой — хорошая новость. Верю, что Камила будет возвращаться, работать и желать заново добиться результатов. Девочка одаренная — все в ее руках. Думаю, у Камилы есть спортивная злость: "У меня все отняли, но я докажу". Доказать, в первую очередь, самой себе и ее поклонникам, которые всегда верили и восхищались Валиевой. Осталось забыть про все — есть только спорт, тренировки.

Я смотрела чемпионат России. Скажу так — все в ее руках. Камиле достаточно легко дается катание, презентация своих программ, харизматичность. И давайте не будем смотреть на возраст. Сужу со своей колокольни — я выиграла чемпионат мира в 26 лет. Поэтому для меня 19 лет — вообще не возврат.

Прыжковая часть? Валиева сильно похудела — это уже показатель, что она готова работать для возвращения к спортивным соревнованиям, а не к шоу. Камила хорошо обучена тройным прыжкам и каскадам, есть техника. Восстановить прыжки и даже пытаться сделать тройной аксель и четверной тулуп по силам Валиевой. Другие девочки далеко не ушли. Мало кто может повторить то, что раньше делала Камила. Сейчас уже конец сезона, в финал Гран-при она уже не попадет. Нужно просто поэтапно готовиться к следующему сезону. При должном желании, если следовать рекомендациям тренера, возвращение Валиевой на высокий уровень очень реалистично», — приводит слова Бутырской Sport24.

Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.

Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.