Ночью за океаном завершились 14 матчей регулярного чемпионата НБА.

С актуальным турнирным положением команд можно ознакомиться по ссылке.

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Визардс» — 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)

В составе «шершней» лучишим по очкам стал Ламелло Болл, набрав 23 балла, два подбора и отдав девять передач. У столичного клуба отметился Крис Миддлтон. На счету форварда 16 очков, один подбор и одна передача. «Шарлотт» 12 строчке в Восточной конференции (10-20), «Вашингтон» занимает последнуюю, 15-ю, строчку (5-23).

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)

В составе гостей лучшим стал Майкл Портер младший набрав 28 очков, пять подборов и одну передачу. Россиянин Егор Демин оформил 20 баллов, два подбора и пять передач. У «Филадельфии» выделился Джоэль Эмбид, записав на свой счет 27 очков, шесть подборов и ччетыре передачи.

«Бруклин Нетс» идет на 13-й строчке на «Востоке» (9-19), а «Сиксерс» занимают четвертую строчку с рекордом 16-12.

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Булз» — 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)

В составе победителй сверкнул Коби Уайт, записав на свой счет 24 балла и четыре подбора. У «ястребов» отметим защитника Трея Янга, собравшего 22 очка, 15 передач и два перехвата. «Атланта» занимает девятую строчку на «Востоке» (15-16), «Чикаго» идет на десятой позиции (14-15).

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)

У «Кавалеров» лучшим стал Донован Митчелл, набрав 27 баллов, четыре передачи и четыре подбора при одном перехвате. У «Пеликанов» отметим Зайона Уильямсона, в активе которого 26 очков, пять побдоров и один ассист.

«Кливленд» занимает седьмую позицию на «Востоке» (17-14), а команда из Нью-Орлеана идет на 13-й позиции в Западной Конференции.

«Индиана Пейсерс» — «Милуоки Бакс» — 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:15)

В составе «оленей» отметился защитник Кевин Портер, набравший 24 балла, шесть подборов и пять передач. У «Индианы» лучшим стал Ти Джей Макконелл. На его счету 16 очков, два подбора и шесть передач. «Милуоки» занимают 11-ю строчку на «Востоке» (12-18), «Индиана» идет на 14-й строчке (6:24).

«Майами Хит» — «Торонто Рапторс» — 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)

У победителей лучшим в матче стал форвард Скотти Барнс, записав на свой счет 27 баллов, восемь подборов и четыре передачи. В составе «Майами» самым результативным стал Хайеме Хакес, набрав 21 балл, два подбора, две передачи и один блок. «Динозавры» идут пятыми на «Востоке» (18-13), «Майами» занимает восьмую строчку (15-15).

«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)

За «Маверикс» отличился новичок Купер Флэгг, собрав линейку из 33 баллов, девяти передач и девяти подборов. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил 29 баллов, семь подборов и 14 ассистов. «Даллас» идет на 11-м месте на «Западе» (12-19), «Денвер» занимает 3-ю строчку (21-8).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)

В составе хозяев лучшим стал Эктони Эдвардс, набравший 38 очков, два подбора и две передачи. За «Никс» выделился центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 40 баллов и 13 подборов. «Волки» идут на пятой строчке на «Западе», «Нью-Йорк» занимает вторую строчку на «Востоке».

«Сан-Антонио Сперс» — «Оклахома Сити Тандер» — 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)

За «Сперс» в этом поединке отметился форвард Келдон Джонсон, набравший 25 очков. В составе действующего чемпиона выделился Шей Гилджес-Александер, на счету которого 33 очка, три подбора и восемь передач. «Сан-Антонио» поднялись на вторую строчку на «Западе», «Оклахома» продолжает удерживать лидерство.

«Финикс Санс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:12)

В составе «солнышек» яркий матч провел Девин Букер, набрав 21 балл, два подбора и 11 передач. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил 23 очка, два подбора и шесть передач. «Финикс» идет на седьмой строчке на «Западе», «озерники» опустились на четвертую позицию.

«Ютта Джаз» — «Мемфис Гриззлис» — 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)

Лучшим в матче стал форвард «мишек» Санти Альдама, набравший 34 балла, пять подборов и и семь передач. В составе «Ютты» выделился Кайл Филиповски, на счету которого 25 очков, 13 подборов и два блока. «Ютта» идет на 12-м месте на «Востоке», «Мемфис» поднялся на девятую строчку.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» — 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)

В составе победителей выделился защитник Десмонд Бэйн, набрав 23 балла, четыре подбора и пять передач. У хозяев лучшим стал Дени Авдия, на счету которого 25 очков, шесть подборов и восемь передач. «Орландо» идет на шестой строчке на «Востоке», «Портленд» занимает десятую строчку на «Западе».

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)

В составе лидеров Восточной конференции лучшим стал защитник Кейд Каннингем, набрав 23 очка, 14 передач и семь подборов. Защитник «королей» Демар Дерозан набрал 37 очков, три подбора и восемь передач. «Детройт» продолжает лидировать на «Востоке»(24-6), «Сакраменто» занимает 15-ю строчку на «Западе» (7-23).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)

Лучшим в матче стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформив 37 очков, восемь подборов и пять передач. Легкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант набрал 22 очка, пять подборов и два блока.