Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе на дополнительном турнире в преддверии Олимпиады 2026 года в Милане.

Петр Гуменник globallookpress.com

«Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них всё необходимое — предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них ещё один турнир. Чтобы у ребят была ещё одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе ТАСС.

В сентябре 2025 года Петросян и Гуменник победили в отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине. В декабре они стали чемпионами России.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.