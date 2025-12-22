Ночью за океаном завершились 6 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальную таблицу на сегодня можно посмотреть тут.

«Атланта» — «Чикаго» — 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)

Лучшим в этой игре был форвард «Хокс» Джейлен Джонсон (36 очков + 11 подборов).

«Чикаго» выиграл третий матч подряд. Он занимает 10-е место на «Востоке» (13-15). «Атланта» уступила в третьей встрече подряд и идет на 9-м месте (15-15).

А: Джонсон (36 очков + 11 подборов), Янг (35), Оконгву (23)

Ч: Бузелис (28), Уайт (21), Гидди (19 + 12 передач).

«Бруклин» — «Торонто» — 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16)

Самым результативным игроком матча оказался форвард «Нетс» Майкл Портер-младший — у него 24 очка и 11 подборов.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин вышел в стартовой пятерке, набрал 16 очков, сделал 5 подборов и 3 передачи. 19-летний разыгрывающий реализовал 6 из 10 бросков с игры (четыре из восьми трехочковых), один раз сфолил, совершил два перехвата и четыре потери. Итоговый показатель полезности Демина составил «+24».

«Бруклин» (8 побед, 19 поражений) располагается на 13-м месте в Восточной конференции. «Торонто» (17-13) находится на 6-й строчке.

Б: Портер-младший (24 очка + 11 подборов), Клоуни (19), Демин (16)

Т: Ингрэм (19), Квикли (17 + 10 передач), Уолтер (9).

«Нью-Йорк» — «Майами» — 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26)

Самым результативным в составе «Никс» стал Джейлен Брансон, набрав 47 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Кел'эл Уэр, оформив дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов. Российский центровой Владислав Голдин не вышел на паркет.

«Никс» одержали седьмую победу за последние восемь матчей. «Майами» потерпел 7-е поражение за последние 8 игр.

«Никс» (20 побед, 8 поражений) занимает 2-е место в Восточной конференции. «Майами» (15-14) располагается на 7-й строчке.

Н: Брансон (47 очков), Бриджес (24), Ануноби (18)

М: Уэйр (28 + 20 подборов), Хакес-младший (23), Пауэлл (22)

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Де'Аарон Фокс (27 очков).

«Сан-Антонио» одержал 3-ю победу подряд. Он занимает 2-е место в Западной конференции (21-7). «Вашингтон» (5-22) расположился на последнем месте в Восточной конференции.

В: Кэррингтон (21 очко), Джонсон (19), Вукчевич (18)

С: Фокс (27), Корнет (20 + 12 подборов), Касл (18 + 11 передач)

«Миннесота» — «Милуоки» — 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25)

Американский форвард «Бакс» Кевин Портер-младший набрал 24 очка и сделал 10 подборов.

«Милуоки» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 11-е место в Восточной конференции (11-18), «Миннесота» (19-10) расположилась на 6-й позиции на «Западе».

«Миннесота»: Эдвардс (24), Дивинченцо (18), Райд (12)

«Милуоки»: Портер-младший (24 + 10 подборов), Роллинс (16), Портис (16 + 11 подборов)

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 125:124 ОТ (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12)

Самым результативным на паркете был центровой гостей Алперен Шенгюн, набравший 28 очков. Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл и был близок к трипл-даблу — 24 очка, 10 подборов и 8 передач.

Лучшим у хозяев стал Демар Дерозан — 27 очков.

«Сакраменто» прервал серию из пяти поражений подряд, но остается последним в Западной конференции НБА. «Хьюстон» идет шестым на «Западе».

С: Дерозан (27 очков), Мюррей (26), Шредер (24)

Х: Шенгюн (28), Дюрант (24+10 подборов), Томпсон (18).