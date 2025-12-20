Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис никак не может восстановиться после травмы колена.

Домантас Сабонис globallookpress.com

Как ожидается, он пропустит еще 4-5 недель из-за частичного разрыва мениска в левом колене.

Трехкратный участник Матча всех звезд не играл с 16 ноября, пропустив 13 встреч, в которых «Кингз» смогли одержать лишь 3 победы при 10 поражениях.

Ранее Сабонис не имел серьезных травм, проводя за свой клуб почти все матчи регулярки.

До своей тяжелой травмы Сабонис в среднем набирал 17,2 очка и 12,3 подбора за 11 игр в текущем чемпионате.