Дистанцию в 10 км Латыпов прошел за 25.39,9 без промахов. Вторым стал Евгений Сидоров (+4,5 секунды), третьим — Даниил Серохвостов (+21,5).

Обладатель трех бронзовых медалей Олимпиады-2022 в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества-2025/2026 в Чайковском.

