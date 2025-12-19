Обладатель трех бронзовых медалей Олимпиады-2022 в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества-2025/2026 в Чайковском.
Дистанцию в 10 км Латыпов прошел за 25.39,9 без промахов. Вторым стал Евгений Сидоров (+4,5 секунды), третьим — Даниил Серохвостов (+21,5).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:
1. Эдуард Латыпов — 25.39,9 (0 промахов).
2. Евгений Сидоров — отставание 4,5 (0).
3. Даниил Серохвостов +21,5 (1).
4. Карим Халили +28,3 (0).
5. Александр Поварницын +43,6 (1).