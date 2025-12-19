Обладатель трех бронзовых медалей Олимпиады-2022 в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества-2025/2026 в Чайковском.

Дистанцию в 10 км Латыпов прошел за 25.39,9 без промахов.  Вторым стал Евгений Сидоров (+4,5 секунды), третьим — Даниил Серохвостов (+21,5).

Биатлон.  Кубок Содружества — 2025/2026.  Чайковский.  Спринт 10 км.  Мужчины:

1. Эдуард Латыпов — 25.39,9 (0 промахов).

2. Евгений Сидоров — отставание 4,5 (0).

3. Даниил Серохвостов +21,5 (1).

4. Карим Халили +28,3 (0).

5. Александр Поварницын +43,6 (1).