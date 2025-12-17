Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон признан самым ценным игроком (MVP) Кубка НБА 2025 года после победы его команды в финале турнира. «Никс» обыграли «Сан-Антонио Сперс» со счетом 124:113.

Джейлен Брансон nypost.com

В решающем матче Брансон набрал 25 очков, сделал восемь результативных передач, четыре подбора и два блок-шота, реализовав 11 из 27 бросков с игры.

В среднем по ходу турнира двукратный участник Матча всех звезд набирал 34,8 очка и отдавал 5,4 передачи при точности 55,8% с игры, 50% из-за дуги и 67,6% с линии штрафных.