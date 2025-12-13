Подошел к концу мужской спринт на 10 км по биатлону в рамках 2-го этапа Кубка России.

Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов globallookpress.com

Лучшим в гонке стал Эдуард Латыпов, который на двух огневых дистанциях обошелся без промахов и преодолел дистанцию за 21.39,2

Вторым в гонке был Карим Халили, который также не сделал ни единого промаха, но отстал на 24,6 секунды.  Третье место у Александра Поварницына (+29,2).

Биатлон.  Кубок России, 2-й этап, Тюмень.  Мужчины.  Спринт 10 км

1.  Эдуард Латыпов — 21.39,2 (0 промахов).
2.  Карим Халили — отставание 24,6 (0).
3.  Александр Поварницын +29,2 (0).
4.  Кирилл Бажин +39,4 (0).
5.  Егор Прокудин +41,2 (0).
6.  Евгений Сидоров +41,8 (0).