Подошел к концу мужской спринт на 10 км по биатлону в рамках 2-го этапа Кубка России.

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Лучшим в гонке стал Эдуард Латыпов, который на двух огневых дистанциях обошелся без промахов и преодолел дистанцию за 21.39,2

Вторым в гонке был Карим Халили, который также не сделал ни единого промаха, но отстал на 24,6 секунды. Третье место у Александра Поварницына (+29,2).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Мужчины. Спринт 10 км

1. Эдуард Латыпов — 21.39,2 (0 промахов).

2. Карим Халили — отставание 24,6 (0).

3. Александр Поварницын +29,2 (0).

4. Кирилл Бажин +39,4 (0).

5. Егор Прокудин +41,2 (0).

6. Евгений Сидоров +41,8 (0).