Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России в Тюмени. На дистанции 15 км он показал время 36:36.7, не допустив ни одного промаха.

Александр Поварницын globallookpress.com

Второе место занял Кирилл Бажин (+40.9 секунды, без промахов), третьим стал Карим Халили (+1:10.2). Победа позволила Поварницыну укрепить лидерство в общем зачете этапа.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026, этап в Тюмени. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Александр Поварницын — 36.36,7 (0 промахов).

2. Кирилл Бажин — отставание 40,9 секунды (0).

3. Карим Халили +1.10,2 (1).

4. Александр Логинов +1.33,1 (2).

5. Антон Бабиков +1.50,0 (1).