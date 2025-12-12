Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России в Тюмени. На дистанции 15 км он показал время 36:36.7, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял Кирилл Бажин (+40.9 секунды, без промахов), третьим стал Карим Халили (+1:10.2). Победа позволила Поварницыну укрепить лидерство в общем зачете этапа.
Биатлон. Кубок России — 2025/2026, этап в Тюмени. Индивидуальная гонка. Мужчины:
1. Александр Поварницын — 36.36,7 (0 промахов).
2. Кирилл Бажин — отставание 40,9 секунды (0).
3. Карим Халили +1.10,2 (1).
4. Александр Логинов +1.33,1 (2).
5. Антон Бабиков +1.50,0 (1).