Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отметил высокий профессионализм гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

«Он один из лучших гонщиков за всю историю "Формулы-1", поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь подойдет к вам и скажет: "Да он будет так же хорош, как Ферстаппен", просто скажите ему, чтобы он отвалил. Любой пилот в мире может с уверенностью говорить такие вещи, но это почти невозможно. Он никогда не выкладывается на 101 процент, но всегда будет выкладываться на 100 процентов, а когда у него выдается плохой день, он выкладывается на 99.

И трудно победить того, кто родился в "Формуле-1". Если бы я мог вернуться в прошлое и выбрать, как стать лучшим гонщиком, у меня бы тоже были мама и папа, которые были автогонщиками. Я бы с детства был в паддоке, занимался картингом в том же возрасте, что и он, и проводил бы больше тестов, чем все остальные», — приводит слова Норриса ESPN.

В сезоне-2025 Ферстаппен идет на 3-м месте в общем зачете, набрав 255 очков.