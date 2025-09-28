Сборная Польши по волейболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2025 года.

Сборная Польши по волейболу globallookpress.com

В матче за третье место команда обыграла Чехию со счетом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Встреча прошла в филиппинском Пасае. Польская команда уверенно взяла первый и два последних сета, уступив чехам лишь во втором. Лучшим игроком матча стал доигровщик польской сборной Вильфредо Леон, набравший 24 очка.

Это уже четвёртая подряд медаль сборной Польши на чемпионатах мира. В 2014 и 2018 годах поляки становились чемпионами мира, а в 2022 году завоевали серебро, уступив в финале Италии.