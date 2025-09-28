Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу, одержав победу над Болгарией в финальном матче со счетом 3:1.

Сборная Италии по волейолу globallookpress.com

Итальянцы уверенно начали игру, выиграв первые два сета — 25:21 и 25:17 соответственно. Болгарская команда сумела отыграться в третьем сете (25:17), однако в решающем четвёртом итальянцы не оставили сопернику шансов, завершив его со счётом 25:10. Финал прошёл в городе Пасай на Филиппинах.

Это уже второй титул чемпиона мира для сборной Италии подряд: в 2022 году они также выиграли золото, обыграв в финале Польшу.