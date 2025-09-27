Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира — 2025, одержав уверенную победу над сборной Польши в полуфинальном матче со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Волейболисты сборной Италии globallookpress.com

В решающем поединке Италия встретится с волейболистами Болгарии, которые в полуфинале обыграли Чехию со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Матч за бронзовые медали станут оспаривать сборные Польши и Чехии.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии.