Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс принес команде подиум впервые за четыре года

31-летний испанский гонщикзанял третье место на Гран-при Азербайджана, принесшее команде «Уильямс» первый подиум с 2021 года.

Сайнс стартовал со второго места и уверенно удержал позицию, демонстрируя высокую скорость и стабильность на трассе в Баку. Победу в гонке одержал четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который завоевал поул, лидировал на протяжении всей гонки и показал лучший круг. Вторым финишировал Джордж Расселл из «Мерседеса».

Для «Уильямса» это значимое достижение, так как предыдущий подиум команда получила в 2021 году, когда Расселл занял третье место на Гран-при Бельгии.