    «Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Тарасова: Она каталась так, что не сделала ни одной ошибки

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

    Аделия Петросян
    Аделия Петросян

    «У меня большая благодарность к Петросян и ее тренерам. Это благодарность за то, что Аделия сегодня в тяжелой борьбе смогла победить.

    Она каталась так, что не сделала ни одной ошибки. Петросян дала возможность нашей стране участвовать в Олимпийских играх в одиночном женском катании», — приводит слова Тарасовой Sport24.

    Россиянка стала победительницей квалификационного турнира в Пекине, набрав суммарно за две программы 209,63 балла, и отобралась на Олимпиаду-2026.

