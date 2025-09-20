Тарасова: Она каталась так, что не сделала ни одной ошибки

Заслуженный тренер СССРпрокомментировала выступлениена квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

«У меня большая благодарность к Петросян и ее тренерам. Это благодарность за то, что Аделия сегодня в тяжелой борьбе смогла победить.

Она каталась так, что не сделала ни одной ошибки. Петросян дала возможность нашей стране участвовать в Олимпийских играх в одиночном женском катании», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Россиянка стала победительницей квалификационного турнира в Пекине, набрав суммарно за две программы 209,63 балла, и отобралась на Олимпиаду-2026.