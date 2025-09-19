2-й таймШтутгарт — Санкт-ПаулиОнлайн
    «Штутгарт» — «Санкт-Паули»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 19:58
    • В РФС рассказали о максимальном сроке дисквалификации Деяна Станковича
  • 19:54
    • Источник: ЦСКА заинтересован в переходе Кузяева
    Все новости спорта

    Гачинский оценил выступление Петросян в короткой программе на олимпийском отборе

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы Артур Гачинский поделился мнением о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе отбора на Олимпиаду-2026.

    Аделия Петросян
    Аделия Петросян

    «Оценки Аделии и ее первое место говорят сами за себя. Что касается проката, все получилось удачно. Она справилась, пусть не идеально, но со всеми элементами. Поначалу программы Аделия была немного зажата, но это объяснимо. На ее плечах колоссальная ответственность, вся страна смотрит на нее. Это, безусловно, давит, внимание всего мира приковано к ней. Но она справилась с волнением. Петросян не допустила грубых ошибок и помарок.

    Один элемент был на пересмотре у судей, тем не менее, у нее была дорожка четвертого уровня, вращения все были очень хорошего качества. Каскад во второй половине в принципе просто прекрасный. Короткая программа — это путь наверх. Проиграть короткую программу можно, а выиграть нельзя», — цитирует Гачинский «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что на выступлении Петросян получила 68,72 балла, исполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой и каскад тройной флип — тройной тулуп.

