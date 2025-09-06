Литва смогла обыграть Латвию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборнаяобгыраласо счетом 88:79.

Самым результативным игроком у победителей стал Арнас Величка, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 передач, а также добавивший пять подборов. Отметим сильный матч от Ажуоласа Тубелиса, набравшего 18 очков, 12 подборов и отдавший две передачи.

В составе Латвии выдающийся дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, который набрал 34 очка, собрал 19 подборов и сделал одну результативную передачу. Также 21 очко и семь передач записал на свой счет Рихардс Ломаж.