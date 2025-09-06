1-й тайм Ирландия — ВенгрияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер сборной Ирландии Хеймир ХадльгримссонИрландия — Венгрия. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:11
    • Хесус Медина перешел из «Спартака» в «Дамак» из Саудовской Аравии
  • 22:03
    • «Краснодар» и «ФК 10» сыграли вничью в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Литва смогла обыграть Латвию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

    Прочие Баскетбол
    В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Литвы обгырала Латвию со счетом 88:79.

    Сборная Литвы по баскетболу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Литвы по баскетболу

    Самым результативным игроком у победителей стал Арнас Величка, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 передач, а также добавивший пять подборов. Отметим сильный матч от Ажуоласа Тубелиса, набравшего 18 очков, 12 подборов и отдавший две передачи.

    В составе Латвии выдающийся дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, который набрал 34 очка, собрал 19 подборов и сделал одну результативную передачу. Также 21 очко и семь передач записал на свой счет Рихардс Ломаж.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному