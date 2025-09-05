ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Все новости спорта

    Греция обыграла Испанию в матче Евробаскета-2025

    Прочие Баскетбол
    Завершились 2 матча группового этапа чемпионата Европы 2025-го года по баскетболу.

    Фрагмент матча Испания — Греция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча Испания — Греция

    В одной из встреч Греция обыграла Испанию со счетом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23).

    Самым результативным у греческой сборной стал Яннис Адетокунбо (25 очков). У испанцев больше всего баллов набрал Хайме Прадилья (14).

    Греция заняла 1-е место в группе С с 9-ю очками в активе. Испания — на 5-й позиции (7).

    Бельгия обыграла Польшу со счетом 70:69 (17:17, 23:16, 19:25, 12:11).

    У бельгийцев самый результативный — Ману Лекомт (19 очков), а в составе Польшы самым лучшим по очкам стал лёгкий форвард Матеуш Понитка (16).

    Бельгия заняла 5-ю строчку в группе D с 7-ю очками в активе, а Польша — на 2-й позиции (8).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сколько мячей забьют хорваты?
  • Фарерские острова — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному