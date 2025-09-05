Греция обыграла Испанию в матче Евробаскета-2025

Завершились 2 матча группового этапа чемпионата Европы 2025-го года по баскетболу.

В одной из встреч Греция обыграла Испанию со счетом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23).

Самым результативным у греческой сборной стал Яннис Адетокунбо (25 очков). У испанцев больше всего баллов набрал Хайме Прадилья (14).

Греция заняла 1-е место в группе С с 9-ю очками в активе. Испания — на 5-й позиции (7).

Бельгия обыграла Польшу со счетом 70:69 (17:17, 23:16, 19:25, 12:11).

У бельгийцев самый результативный — Ману Лекомт (19 очков), а в составе Польшы самым лучшим по очкам стал лёгкий форвард Матеуш Понитка (16).

Бельгия заняла 5-ю строчку в группе D с 7-ю очками в активе, а Польша — на 2-й позиции (8).