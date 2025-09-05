Бажин выиграл мужской спринт на Кубке Содружества

Кирилл Бажин Фото: globallookpress.com
Первое место в нем занял 27-летний россиянин Кирилл Бажин, на втором месте финишировал еще один россиянин Никита Поршнев. Третья строчка у белоруса Антона Смольского.
Первый этап, Сочи. Мужчины, спринт
- 1. Кирилл Бажин — 24.47,3 (0)
- 2. Никита Поршнев — 8,8 (0)
- 3. Антон Смольский (Беларусь) — 17,4 (2)
- 4. Иван Колотов — 19,5 (2)
- 5. Антон Бабиков — 33,9 (1)
- 6. Александр Логинов — 39,4 (2)
- 7. Карим Халили — 45,9 (2)
- 8. Эдуард Латыпов — 1.03,2 (3)
- 9. Олег Домичек — 1.10,8 (1)
- 10. Кирилл Стрельцов — 1.15,9 (1)
- 11. Евгений Сидоров — 1.19,7 (2)...
- 16. Даниил Серохвостов — 1.54,5 (3)...
- 22. Александр Корнев — 2.21,3 (5)...
- 24. Александр Поварницын — 2.35,2 (4).