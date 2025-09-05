ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Бажин выиграл мужской спринт на Кубке Содружества

    Прочие Биатлон
    Подошел к концу мужской спринт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону.

    Кирилл Бажин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Бажин

    Первое место в нем занял 27-летний россиянин Кирилл Бажин, на втором месте финишировал еще один россиянин Никита Поршнев. Третья строчка у белоруса Антона Смольского.

    Первый этап, Сочи. Мужчины, спринт
    • 1. Кирилл Бажин — 24.47,3 (0)
    • 2. Никита Поршнев — 8,8 (0)
    • 3. Антон Смольский (Беларусь) — 17,4 (2)
    • 4. Иван Колотов — 19,5 (2)
    • 5. Антон Бабиков — 33,9 (1)
    • 6. Александр Логинов — 39,4 (2)
    • 7. Карим Халили — 45,9 (2)
    • 8. Эдуард Латыпов — 1.03,2 (3)
    • 9. Олег Домичек — 1.10,8 (1)
    • 10. Кирилл Стрельцов — 1.15,9 (1)
    • 11. Евгений Сидоров — 1.19,7 (2)...
    • 16. Даниил Серохвостов — 1.54,5 (3)...
    • 22. Александр Корнев — 2.21,3 (5)...
    • 24. Александр Поварницын — 2.35,2 (4).

