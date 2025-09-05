Бажин выиграл мужской спринт на Кубке Содружества

Подошел к концу мужской спринт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону.

Первое место в нем занял 27-летний россиянин Кирилл Бажин, на втором месте финишировал еще один россиянин Никита Поршнев. Третья строчка у белоруса Антона Смольского.